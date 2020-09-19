19.09.2020 (10:44)
В армейском корпусе Балтийского флота готовятся к зимнему режиму эксплуатации
В армейском корпусе Балтийского флота продолжается перевод вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний режим эксплуатации. В соответствии с единым планом проводятся все виды регламентного обслуживания бронетанковой и автомобильной техники. На каждой военно-транспортной единице проводится около 50 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей.
Особое внимание обращается на неукоснительное соблюдение требований безопасности и противопожарной защиты во время проведения работ в парках.
На зимний режим эксплуатации за несколько месяцев предстоит перевести все вооружение и военную технику армейского корпуса.
Завершающим этапом перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации станет проверка качества выполненных работ. Для этих целей в соединениях и воинских частях будут созданы специальные комиссии.