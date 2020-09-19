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19.09.2020 (10:44)

В армейском корпусе Балтийского флота готовятся к зимнему режиму эксплуатации

В армейском корпусе Балтийского флота продолжается перевод вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний режим эксплуатации. В соответствии с единым планом проводятся все виды регламентного обслуживания бронетанковой и автомобильной техники. На каждой военно-транспортной единице проводится около 50 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей.

Особое внимание обращается на неукоснительное соблюдение требований безопасности и противопожарной защиты во время проведения работ в парках.

На зимний режим эксплуатации за несколько месяцев предстоит перевести все вооружение и военную технику армейского корпуса.

Завершающим этапом перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации станет проверка качества выполненных работ. Для этих целей в соединениях и воинских частях будут созданы специальные комиссии.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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