19.09.2020 (10:36)

В Военно-медицинской академии состоялся междисциплинарный диссекционный курс «трансназальная эндоскопическая хирургия через синусы к основанию черепа и орбите»

В Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова прошел междисциплинарный диссекционный курс, посвящённый эндоскопической хирургии околоносовых пазух, основания черепа и микрохирургии уха со слуховой имплантацией.

Второй год благодаря современным возможностям кафедры оперативной хирургии стало возможным проведение такого мероприятия на самом высоком уровне.

Участникам была предложена насыщенная лекционная программа от ведущих специалистов России и отработка практических навыков на анатомических препаратах в операционных залах под контролем модераторов курса. Каждое рабочее место было расположено в отдельной операционной и оснащено эндоскопическими стойками (Full HD формата изображения), силовым оборудованием, микроскопами и самым современным хирургическим инструментарием.

Рабочее место модератора было оснащено электромагнитной навигационной станцией. Такие эксклюзивные условия не имеют аналогов в мировой практике проведения подобных курсов. Начальник кафедры (клиники) оториноларингологии, главный оториноларинголог МО РФ, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Владимир Владимирович ДВОРЯНЧИКОВ, говоря о курсе, отметил, что в Военно-медицинскую академию приехали врачи со всей страны.

«Трансназальная хирургия очень актуальна. Часто встречаются проблемы с носовыми пазухами, которые требуют оперативного вмешательства. Современная техника в хирургии позволяет осуществлять вмешательства малоинвазивные, щадящие, с минимальными хирургическими вмешательствами. Но, чтобы осуществлять эти техники хорошо, нужно владеть анатомией. Поэтому и проходит такой диссекционный курс, на который приходит врач, который не анатом. Анатомия сейчас становится все более востребованной наукой. И с учетом развития современной хирургии анатомию можно изучать досконально, на самом высоком уровне. Наш мастер-класс позволяет достичь новых высот в плане освоения специальности», - сказалл Владимир Дворянчиков.

Во время мастер-класса велась прямая трансляция микрохирургических оперативных вмешательств в онлайн режиме из операционного блока клиники отоларингологии в конференц-зал кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией, и обучающиеся имели возможность задать вопросы хирургу во время операции. По словам начальника хирургического отделения клиники оториноларингологии, кандидата медицинских наук Алексея Владимировича Воронова, задача курса показать технические возможности Военно-медицинской академии, в каких условиях мы имеем счастье работать, и поделиться нашим опытом с коллегами.

После грандиозной реконструкции этого здания и анатомического корпуса здесь произошли колоссальные изменения. Это прекрасная площадка, уникальное место. Очень удачно сложилось, что мастер-классы для лор-специалистов, продвинутых в технологиях эндоскопической хирургии, в этом году совпали с открытием после реставрации музея исторического медицинского оборудования кафедры оперативной хирургии. Как рассказал заведующий кафедрой, профессор Николай Федорович Фомин, мы видим огромный интерес к коллекциям нашего музея среди участников мастер-класса. Для них было откровение увидеть коллекцию инструментов лор-врача середины, а то и первой половины 19 столетия. “Здесь мы показываем им подлинные инструменты, которыми работали их предшественники 200 лет назад»-отметил Н.Ф. Фомин.

В этом году курс был расширен, и, кроме врачей оториноларингологов, в мастер-классе приняли участие нейрохирурги и офтальмологи, военные и гражданские хирурги. Следующий междисциплинарный диссекционный курс «Трансназальная эндоскопическая хирургия через синусы к основанию черепа и орбите» запланирован на апрель и сентябрь 2021 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице