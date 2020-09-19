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19.09.2020 (06:08)

В ВВО завершается доподготовка молодых водителей

На базе пунктов технического обслуживания и ремонта с молодыми водителями проводятся занятия по изучению устройства и особенностей эксплуатации закреплённой автомобильной техники. Основной формой обучения водителей является практическое вождение.

Оборудование автодромов позволяет военнослужащим совершенствовать навыки управления техникой в ходе движения по дорогам общего пользования и бездорожью. Занятия по практическому вождению проходят вне зависимости от погодных условий днём и ночью.

В завершении курса доподготовки военным водителям предстоит комплексное контрольное занятие, в ходе которого обучаемые совершат многокилометровые марши в составе колонн, с выполнением ряда нормативов по предметам боевой подготовки. По итогам этого занятия каждый военнослужащий будет оценен по своей специальности.

Пресс-служба Восточного военного округа
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