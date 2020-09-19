19.09.2020 (06:03)

Специальное учение с подразделениями РХБ защиты ВВО состоялось в Забайкалье

Для безопасного выдвижения из пункта постоянной дислокации в район проведения учения специалисты провели дозиметрическую и химическую разведку маршрута, а также отразили нападение условной диверсионно - разведывательной группы на колонны.

Преодолев условно зараженные участки местности, специалисты РХБ защиты отработали нормативы по развертыванию пунктов специальной обработки личного состава, вооружения и военной техники.

Всего в ТСУ приняли участие более 100 военнослужащих и около 30 единиц вооружения и военной техники ВВО.



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