19.09.2020 (05:56)

На Тихоокеанском флоте завершились чемпионаты Военно-Морского Флота по гребле на шлюпках

В финальных состязаниях на одну тысячу метров, которые прошли в акватории Амурского залива во Владивостоке, команды-участницы, по результатам предварительных соревнований, были поделены на два заезда.

В финале заезда «В» выступали команды, претендующие на утешительные призы. А вот на старт заезда «А» вышли фавориты соревнований. На финише доли секунд отделяли победителей и призёров друг от друга.

Чемпионом ВМФ стала команда Черноморского Высшего Военно-Морского училища «ЧВВМУ-1». Серебро и бронзу взяли команды, представляющие ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

В финале чемпионата ВМФ по гребле на шлюпках на дистанцию две тысячи метров команды стартовали с интервалом в минуту. Здесь лучший результат - 10,59 минут также показали курсанты из команды «ЧВВМУ-1». Второе место заняла команда «ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», отстав от лидера на четыре секунды. Бронзовым призёром стала команда «ЧВВМУ-2», уступив восемь секунд своим ближайшим соперникам.

В столице Приморского края проходят сразу несколько чемпионатов Военно-Морского Флота по водным видам спорта. В них принимают участие двенадцать команд, представляющих все флоты и Каспийскую флотилию, высшие Военно-морские учебные заведения и воинские части ВМФ.

По итогам соревнований во Владивостоке сформируют команды для участия в чемпионатах Вооружённых Сил Российской Федерации по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью.



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