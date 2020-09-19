19.09.2020 (05:48)

В Амурском парке «Патриот» состоялась реконструкция боя советских партизан с фашистами

В историческом комплексе «Партизанская деревня» Амурского парка «Патриот», расположенного на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, состоялась реконструкция боя советских партизан с фашистами. Эпизод Великой Отечественной войны разыграли юнармейцы военно-патриотического клуба «Амурский союз молодежи» при поддержке военнослужащих ДВОКУ.

По сценарию на деревню, находящуюся в глубоком тылу, совершили нападение немецкие фашисты с применением нескольких мотоциклов. В розыгрыше эпизода боя было применено охолощённое оружие времен Великой Отечественной войны и средства имитации.

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