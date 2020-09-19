19.09.2020 (09:46)

В рамках совместного тактического учения “Славянское братство - 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия

В рамках совместного белорусско-российского тактического учения “Славянское братство - 2020” личный состав Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, принимающий участие в учении, отработал тактические действия на полигоне «Брестский», в ходе которых десантники провели слаживание подразделений действующих в составе многонациональной тактической группы на новейших боевых машинах десанта БМД-4М и бронетранспонтерах БТР-МДМ «Ракушка».

В ходе практических совместных действий отрабатывались вопросы блокирования населенного пункта, преследования групп условных террористов, вырвавшихся из района блокирования и уничтожение условных НВФ с этапом боевой стрельбы и нанесением ударов армейской авиацией и артиллерией.

“Сегодня мы отработали тактические действия десантно-штурмовой роты в наступлении”, - пояснил командир десантно-штурмового батальона из Пскова гвардии подполковник Константин Шипов, - “Действиями личного состава удовлетворен, но есть еще к чему стремиться, чтобы в дальнейшем продемонстрировать на учении высокую подготовку наших подразделений, а также мощь и универсальность нашего современного оружия и новейшей техники”, - подчеркнул командир батальона.

С белорусской стороны в учениях принимают участие военнослужащие отдельного десантно-штурмового соединения Сил специальных операций Республики Беларусь из Бреста.

С 14 сентября с.г. на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство-2020».

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

В ходе учения белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Также пройдут дни национальной культуры и спортивные соревнования.

Учения «Славянское братство» регулярно проводятся с 2015 года.

Первое совместное тактическое учение десантников «Славянское братство» состоялось в 2015 году на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае.

В 2016 и 2019 годах учение проходило на полигонах «Орешац» и «Пескови» в Республике Сербия, в 2017 году на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь, в 2018 году учение снова прошло на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае. В 2020 году учение принимает Белорусская сторона.

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран.

От Российской Федерации в учении принимали участие десантники Новороссийского (горного) и Псковского гвардейских десантно-штурмовых соединений, от ССО Республики Беларусь подразделения отдельных гвардейских десантно-штурмовых соединений из Витебска и Бреста, от Республики Сербия – подразделения специальной бригады Сербской армии.

В этом году учение пройдет в двухстороннем формате, в составе Сил специальных операций Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

В 2020 году в учении примет участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

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