19.09.2020 (05:06)

Юнармейцы Якутии создали памятный мемориал с именами ветеранов Великой Отечественной войны

Памятный сквер построен по инициативе самих юнармейцев с привлечением гранта по итогам конкурса программы поддержки инициатив. Помощь также оказала местная администрация.

Проект реализован в рамках мероприятий «Верни Герою имя!» по установлению имен погибших защитников Отечества и участию в уходе за захоронениями и обелисками участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

С начала строительства сквера непосредственное участие в работах приняли юнармейцы Якутской кадетской школы-интерната. Также юнармейцы провели работу по уточнению имен земляков, участвовавших в войне.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице