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19.09.2020 (05:06)

Юнармейцы Якутии создали памятный мемориал с именами ветеранов Великой Отечественной войны

Памятный сквер построен по инициативе самих юнармейцев с привлечением гранта по итогам конкурса программы поддержки инициатив. Помощь также оказала местная администрация.

Проект реализован в рамках мероприятий «Верни Герою имя!» по установлению имен погибших защитников Отечества и участию в уходе за захоронениями и обелисками участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

С начала строительства сквера непосредственное участие в работах приняли юнармейцы Якутской кадетской школы-интерната. Также юнармейцы провели работу по уточнению имен земляков, участвовавших в войне.

Пресс-служба Восточного военного округа
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