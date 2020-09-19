19.09.2020 (05:06)
Юнармейцы Якутии создали памятный мемориал с именами ветеранов Великой Отечественной войны
Памятный сквер построен по инициативе самих юнармейцев с привлечением гранта по итогам конкурса программы поддержки инициатив. Помощь также оказала местная администрация.
Проект реализован в рамках мероприятий «Верни Герою имя!» по установлению имен погибших защитников Отечества и участию в уходе за захоронениями и обелисками участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
С начала строительства сквера непосредственное участие в работах приняли юнармейцы Якутской кадетской школы-интерната. Также юнармейцы провели работу по уточнению имен земляков, участвовавших в войне.