19.09.2020 (04:28)

Более 115 тысяч мешков с песком уложили военнослужащие сводной группировки ВВО для укрепления дамбы в населенном пункте Ленинское

Более 700 военнослужащих прикладывают максимум усилий для минимизации последствий и предотвращения образования новых аварийных ситуаций на участках насыпной дамбы в районе села Ленинское. В результате переполнения дамбы, происходит ее систематический подмыв паводковыми водами из реки Амур, что создает угрозу ее прорыва.

За текущие сутки снижение уровня паводковых вод в районе затопления составило около 8 сантиметров, тем не менее опасная обстановка сохраняется. Всего с начала работ, для усиления гидротехнических сооружений, наполнено и уложено более 115 тысяч мешков с песком для укрепления дамбы на участке протяженностью более 3,5 километров. Задействовано около 50 единиц техники.

Силами военнослужащих соединения производится укрепление основания дамбы на аварийных участках, оказывается всесторонняя адресная помощь пострадавшим жителям сел Ленинское, Кукелево и Нижнеленинское, восстановление дворовых построек и ограждений. Особое внимание уделяется одиноким людям, старикам, ветеранам, людям с ограниченными возможностями.



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