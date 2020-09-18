18.09.2020 (19:10)

В Общественной палате РФ военным медикам вручили премии «За выдающийся вклад в военную медицину»

В Общественной палате Российской Федерации состоялась VI Торжественная церемония вручения премий офицерам и сотрудникам медицинской службы Минобороны России «За выдающийся вклад в военную медицину», учрежденных Национальной Ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) и Фондом поддержки офицеров и ветеранов военно-медицинской службы при поддержке Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

В нынешнем году чествование номинантов прошло с учетом больших заслуг военных медиков в борьбе с пандемией коронавируса и поддержании здоровья военнослужащих, ветеранов и членов их семей в сложной эпидемиологической обстановке.

В церемонии приняли участие представители Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации во главе с начальником Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрием Тришкиным, руководители и медицинский персонал ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, ЦВКГ им. П.В. Мандрыка, ЦВКГ им. А.А. Вишневского, Лечебно-реабилитационного клинического и 9 лечебно-диагностического центров Минобороны России, Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины, Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», Объединения ветеранов военно-медицинской службы, члены Общественной палаты Российской Федерации, Общественного Совета при Минобороны России, Национальной Ассоциации «Мегапир», представители государственных и общественных структур, рота почетного караула, юнармейцы, военный оркестр.

В своем выступлении Дмитрий Тришкин отметил большой вклад центральных военно-медицинских учреждений в борьбу с эпидемией коронавируса и высказал слова глубокой признательности всем отечественным военным медицинским специалистам. Он объявил Указ Президента Российской Федерации о награждении государственными наградами Российской Федерации ряда военных медиков.

Глубоко трогательным стало вручение Ордена мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга вдове полковника медицинской службы Сергея Афонькина Индире Афонькиной, которая присутствовала на церемонии вместе с детьми.

В ходе награждения Председатель Совета директоров Национальной Ассоциации «Мегапир» генерал-майор Владимир Богатырев объявил о решении Совета директоров Ассоциации назначить сыновьям Сергея Афонькина именные стипендии.

За высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден полковник медицинской службы Дмитрий Дмитракович.

Медаль Суворова за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности была вручена подполковнику медицинской службы Вадиму Кузнецову.

В мероприятии принял участие член Общественной палаты Российской Федерации, Председатель Совета Национальной Ассоциации «Мегапир» Александр Каньшин. Он сердечно поздравил отличившихся военных медиков с их высокими профессиональными достижениями и отметил, что вручение премий в Общественной палате России символизирует высокую оценку труда военных врачей со стороны всего гражданского общества страны.

Премии «За большой вклад в организацию медицинского обеспечения войск и развитие военно-медицинской службы», которую вручили Председатель Совета директоров Национальной Ассоциации «Мегапир» генерал-майор Владимир Богатырев и Председатель Российского совета ветеранов внутренних дел, член коллегии МВД России генерал-полковник Иван Шилов, удостоился начальник ФГБУ «9ЛДЦ» Минобороны России Константин Кувшинов.

В номинации «За высокий профессионализм при оказании медицинской помощи» премия вручена Председателем Правления Национальной Ассоциации «Мегапир» генерал-полковником Владимиром Зарицким и Главой Клинского городского района Московской области Аленой Сокольской главному пульмонологу ФГБУ «ГВКГ им. ак. Н.Н. Бурденко» Минобороны России Андрею Зайцеву и начальнику отделения гнойной хирургии ФГБУ «ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Андрею Кисленко.

Премией «За выдающиеся достижения в развитии военно-медицинской науки» награжден начальник ФГБУ «ГНИИИ ВМ» Минобороны России Сергей Чепур. Ее вручили Президент «Мегапир-Холдинга» Александр Алексеев и Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов.

Общественного признания «За выдающийся вклад в спасение пострадавших в войнах, терактах и стихийных бедствиях» удостоились начальник центра анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России Сергей Апевалов, начальник отделения неотложной травматологии ФГБУ «ГВКГ им. ак. Н.Н. Бурденко» Минобороны России Артур Керимов и преподаватель кафедры военно-полевой хирургии «Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова» Минобороны России Артем Пичугин. Премии вручили заслуженный врач России, Председатель Правления Фонда «Поддержки ветеранов и офицеров военно-медицинской службы» Владимир Ханьжов и Председатель Совета Офицерского собрания Национальной Ассоциации «Мегапир» генерал-полковник Юрий Букреев.

Премией «За преданность сестринскому делу и милосердию», которую вручили первый Вице-президент «Мегапир-Холдинга» Александр Самусев и первый заместитель Председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Лагкуев, награждена главная медицинская сестра центральной поликлиники ФГБУ «ЛРКЦ» Минобороны России Любовь Гладкая.

В заключение церемонии Военный комиссар г. Москвы генерал-майор Виктор Щепилов по поручению Министра обороны Российской Федерации вручил Александру Каньшину медаль Минобороны России «Участнику военной операции в Сирии», которой он удостоен за активную работу с военнослужащими, выполняющими боевую задачу непосредственно на территории Сирийской Республики, а также оказанию благотворительной помощи семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в борьбе с международным терроризмом.

Завершилось мероприятие блестящим выступлением Народного артиста России, ведущего солиста Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Вадима Ананьева.

СПРАВОЧНО:

Премия учреждена в 2014 году Национальной Ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) (Председатель Совета Ассоциации, член Общественной палаты Российской Федерации Александр Каньшин) и Фондом поддержки ветеранов и офицеров военно-медицинской службы (Председатель Правления – заслуженный врач России Владимир Ханьжов) при поддержке Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Она ежегодно вручается решением Общественного наградного комитета на основании представления Главного военно-медицинского управления Минобороны России с участием представителей руководства военного ведомства, членов Общественной палаты Российской Федерации, членов Общественного совета при Минобороны России.



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