18.09.2020 (15:59)

Командующий войсками Восточного военного округа проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны

Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны. В ходе рабочей поездки он посетил объекты инфраструктуры Восточного военного округа, дислоцированные в Чукотском автономном округе.

Генерал-полковник Геннадий Жидко проверил выполнение так называемого «северного завоза», подготовку объектов инфраструктуры к зимнему периоду, обеспечение продовольствием и горюче-смазочными материалами.

На сегодняшний день мероприятия «северного завоза» завершены на 100 процентов. В период навигации в отделённые арктические гарнизоны округа было доставлено свыше 3 тысяч тонн ГСМ, продовольствия, вещевого, медицинского и прочего имущества.

В арктической зоне ответственности Восточного военного округа несут круглосуточное дежурство специалисты радиотехнических войск, которые осуществляют мониторинг воздушного пространства, осуществляют полеты экипажи армейской авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

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