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18.09.2020 (17:57)

Танкисты ЗВО применили тактику «танковая карусель» на полигоне под Нижним Новгородом

Танковые экипажи танкового соединения Западного военного округа на танках Т-80 и Т-72Б3 уничтожили условного противника с использованием тактики «танковая карусель» на полигоне Мулино в Нижегородской области в рамках тактического учения.

Огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника, велся из танков с места и в движении. Экипажи посменно занимали огневые позиции. Пока первый танк выполнял стрельбу с места, второй загружал боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу, второй занимал позицию для стрельбы с места. Стоит отметить, что сектора стрельбы, последовательность поднятия мишеней и расстояние до них экипажам танков были неизвестны.

В учении принимают участие порядка 500 военнослужащих и задействовано около 150 единиц военной техники, в том числе танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские орудия «Мста-С», а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танки , Западный военный округ
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