18.09.2020 (17:56)
В Подмосковье саперы Таманской дивизии ЗВО обезвредили мину, обнаруженную строителями при отрывке котлована
В Подмосковье саперы Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа произвели изъятие, транспортировку и уничтожение боеприпаса времен Великой Отечественной войны.
С просьбой о помощи обратились строители, прокладывающие трубы на глубине 1,5-2 метров. При отрывке котлована рабочие обнаружили странный предмет с хвостовым опереньем. На срочный вызов прибыла группа разминирования отдельного инженерного-саперного батальона Таманской дивизии ЗВО в защитных костюмах «Сокол». После визуального осмотра специалисты сделали вывод что боеприпас является немецкой миной времен Великой Отечественной войны.
Опасный предмет был извлечён из земли с помощью меткого броска крюка – «кошки». Транспортировку мины осуществили в специальной бронекапсуле для перевозки взрывоопасных грузов. Применив 200-граммовую тротиловую шашку, саперы успешно уничтожили боеприпас взрывным способом. В специальной операции было задействовано порядка 10 военнослужащих Таманской дивизии ЗВО.