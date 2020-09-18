18.09.2020 (17:56)

В Подмосковье саперы Таманской дивизии ЗВО обезвредили мину, обнаруженную строителями при отрывке котлована



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Обезвреживание мины, обнаруженной в Подмосковье

В Подмосковье саперы Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа произвели изъятие, транспортировку и уничтожение боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

С просьбой о помощи обратились строители, прокладывающие трубы на глубине 1,5-2 метров. При отрывке котлована рабочие обнаружили странный предмет с хвостовым опереньем. На срочный вызов прибыла группа разминирования отдельного инженерного-саперного батальона Таманской дивизии ЗВО в защитных костюмах «Сокол». После визуального осмотра специалисты сделали вывод что боеприпас является немецкой миной времен Великой Отечественной войны.

Опасный предмет был извлечён из земли с помощью меткого броска крюка – «кошки». Транспортировку мины осуществили в специальной бронекапсуле для перевозки взрывоопасных грузов. Применив 200-граммовую тротиловую шашку, саперы успешно уничтожили боеприпас взрывным способом. В специальной операции было задействовано порядка 10 военнослужащих Таманской дивизии ЗВО.

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