18.09.2020 (17:55)
В Московской области с медиками танковой армии прошли тренировки по проведению реанимационных действий
В Подмосковье на базе отдельного медицинского батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа с военными медиками прошли тренировки по проведению реанимационных действий с тяжело больными пациентами.
В рамках тренировки медики отработали задачи с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких и дефибрилляторов. Военные врачи отрабатывали реанимационные действия как на условно больных военнослужащих, так и на специализированных манекенах, имитирующих все процессы жизнедеятельности человека. Каждая вводная учения выполнялась на время и по итогам проведения реанимационных действий каждый медик был оценен.
Всего в специальном учении было задействовано порядка 150 военнослужащих медицинской службы Таманской дивизии ЗВО.