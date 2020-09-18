18.09.2020 (17:55)

В Московской области с медиками танковой армии прошли тренировки по проведению реанимационных действий

В Подмосковье на базе отдельного медицинского батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа с военными медиками прошли тренировки по проведению реанимационных действий с тяжело больными пациентами.

В рамках тренировки медики отработали задачи с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких и дефибрилляторов. Военные врачи отрабатывали реанимационные действия как на условно больных военнослужащих, так и на специализированных манекенах, имитирующих все процессы жизнедеятельности человека. Каждая вводная учения выполнялась на время и по итогам проведения реанимационных действий каждый медик был оценен.

Всего в специальном учении было задействовано порядка 150 военнослужащих медицинской службы Таманской дивизии ЗВО.

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