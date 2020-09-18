18.09.2020 (17:50)

В Ленинградской области отметили 79-ю годовщину формирования мотострелковой бригады ЗВО

Сегодня в Луге (Ленинградская обл.) состоялись торжества, посвящённые 79-й годовщине формирования отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады имени Латышских стрелков.

Праздник открыла выставка современного стрелкового оружия и военной техники, находящейся на оснащении соединения, а также вооружение времён Великой Отечественной войны. В ходе торжественного построения командир бригады полковник Андрей Архипов вручил ведомственные награды и знаки отличия офицерам и солдатам, показавшим высокие результаты в боевой подготовке и полевой выучке.

Военнослужащих бригады поздравили фронтовики и ветераны части, а также жители региона. Праздник завершил плац-концерт оркестра и демонстрация военнослужащими разведывательного батальона элементов рукопашного боя и тактической подготовки.

Отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада имени Латышских стрелков – правопреемница 13-го гвардейского стрелкового полка, сформированного 18 сентября 1941 года на базе 666-го стрелкового полка. Военнослужащие части в годы Великой Отечественной войны обороняли Ленинград в районе Мги, Синявино и Волхова. За мужество и героизм, проявленный военнослужащими в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Крыма, соединение было удостоено почётного наименование «Севастопольское». Часть завершила войну участием в окружении Кенигсберга, Земландской группировки немецкой армии и выходом на берег Балтийского моря.



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