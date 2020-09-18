Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.09.2020 (17:50)

Специалисты Минобороны РФ примут участие во Всероссийских соревнованиях по морской робототехнике

Третий год подряд эксперты Минобороны России входят в состав судейской коллегии Всероссийских соревнований по морской робототехнике и принимают участие в отборе представленных инновационных разработок.

Состязания по направлениям «Телеуправляемые подводные необитаемые аппараты» и «Автономные необитаемые подводные аппараты» пройдут в период с 21 по 25 сентября 2020 года во Владивостоке на базе Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского.

Во время соревнований подводные аппараты, разработанные в ведущих российских морских вузах, будут решать реальные задачи в интересах Минобороны России по поиску и спасанию на море.

Как отметил главный судья – начальник отдела Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России капитан 1 ранга Павел Дробин: «Соревнования позволяют осуществлять поиск инновационных научно-технических идей, передовых конструкторских и технологических решений в области разработки базовых технологий морской робототехники в интересах Минобороны России».

После проведения экспертизы и определения наиболее интересных решений в области подводной робототехники студентам и аспирантам предстоит практически продемонстрировать возможности своих разработок по обследованию морского дна, работе с затонувшими объектами, а также стыковке с подводными платформами.

Работу над проектами, отобранными экспертами ГУНИД МО РФ, будет предложено продолжить в интересах Минобороны России.

Организатор – Фонд перспективных исследований при поддержке Минобороны России, Минобрнауки России, Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Начался прием заявок, на соискание Государственной премии им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова
На Форуме «АРМИЯ-2020» пройдет круглый стол по развитию Арктического региона
Выступление начальника Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Министерства обороны Российской Федерации полковника С.Е.Панкова по тематике Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020»
Десять призывников из Татарстана убыли служить в научные роты Минобороны России

Метки:
Научные роты , Наука
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false