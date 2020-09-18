18.09.2020 (17:17)
Более 6 тыс. единиц современных автоматов АК-12 получили войска ЦВО с начала 2020 года
Свыше 6 тыс. единиц новейших автоматов АК-12 и более 13 тыс. комплектов боевой экипировки мотострелковых подразделений «Ратник» и танковых экипажей «Ковбой» получили подразделения ЦВО с начала 2020 года. Помимо автоматов и специального обмундирования в соединения и воинские части ЦВО поступили тепловизионная аппаратура, приборы наблюдения, а также прицельные приспособления для автоматов, снайперских винтовок.
Центральный военный округа дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В округ входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база в Таджикистане, база Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.
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