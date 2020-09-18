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18.09.2020 (17:05)

Российские военнослужащие в Приднестровье готовятся к полевому выходу

Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели ряд мероприятия по подготовке к полевому выходу.

В рамках подготовки к полевому выходу был проведен строевой смотр личного состава мотострелкового батальона, вещевого имущества, вооружения и военной техники. Специалисты ремонтной роты ОГРВ ПРРМ проверили обслуживание боевой техники для выполнения учебно-боевых задач, после чего механики-водители провели контрольный пробег техники.

На полевом выходе военнослужащие мотострелкового батальона отработают все возможные варианты развития событий при несении службы на миротворческих постах.

Полевой выход пройдёт на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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