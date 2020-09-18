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18.09.2020 (16:36)

В Приднестровье завершились армейские состязания «Воин содружества»

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершились армейские состязания «Воин Содружества» между силовыми ведомствами региона и военнослужащими ОГРВ ПРРМ.

В военных играх приняло участие более 50 специалистов. Состязания проходили за звание лучшего экипажа БТР-70, лучшего экипажа мастерской технического обслуживания (МТО-АТ-М1), лучшей снайперской пары и лучшего снайпера, а также лучших специалистов связи, медиков и разведчиков.

По результатам соревнований военнослужащие ОГРВ ПРРМ заняли общекомандное первое место, победив в таких номинациях как «Суворовский натиск» среди экипажей БТР-70, «Отличники войсковой разведки» среди разведчиков, и «Рембат» среди специалистов ремонтных подразделений. В конкурсах «Снайперский рубеж», «Уверенный приём» и «Военно-медицинская эстафета» военнослужащие ОГРВ ПРРМ заняли вторые места.

Грамоты и сувениры участникам состязаний вручали начальник ОГРВ ПРРМ полковник Дмитрий Зеленков, а также почетные гости, среди которых были руководители силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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