18.09.2020 (17:05)

Разведчики-мотострелки и морские пехотинцы выполнили парашютные прыжки в Заполярье



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Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений бригады морской пехоты и мотострелковых бригад Северного флота отработали прыжки с парашютом в Мурманской области. Тренировки десантников прошли на территории Кольского района, где расположена площадка приземления. В мероприятии было задействовано около 200 десантников и экипаж вертолёта Ми-8 армии ВВС и ПВО Северного флота.

Прыжки были проведены в различном диапазоне высот от 600 до 3 тысяч метров. Морские пехотинцы и разведчики использовали парашюты Д-6, Д-10 предназначенные для массового десантирования. Специально подготовленные военнослужащие, за плечами которых более 100 прыжков с парашютом применяли системы десантирования «Арбалет-1» и «Арбалет-2», предназначенные для спецназа. Они совершали прыжки с максимальной высоты.

В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отработали практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием. После приземления они применили тактические приёмы обороны района высадки: захват и удержание укрепленных огневых точек.

Выполнению практических прыжков с парашютом предшествовала серьезная подготовка десантников на наземных тренажерах. С началом учебного периода обучения военнослужащие изучили характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта. Практические элементы выхода из самолета и приземления они отработали на универсальном парашютном тренажере.

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