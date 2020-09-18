18.09.2020 (16:45)

НАТО нарастила в Черном море интенсивность военно-морских сил, стратегической авиации и средств воздушной и морской разведки

НАТО нарастила в Черном море интенсивность не только военно-морских сил, но и стратегической авиации, а также средств воздушной и морской разведки. Об этом сегодня на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ сообщил первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ - начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

«Остается высоким количество заходов в Черное море боевых кораблей Североатлантического альянса, – сказал он. – Общая продолжительность их пребывания с января по сентябрь возросла на 33% по сравнению с прошлым годом. До 40% из них являются носителями высокоточного оружия большой дальности».

В качестве примера носителя такого оружия Сергей Рудской привел американский эсминец «Франклин Рузвельт», который может нести до 90 крылатых ракет «Томагавк».

«В настоящее время данный эсминец и еще три корабля нечерноморских государств находятся в акватории Черного моря. Активными действиями Черноморского флота развертывание кораблей альянса было своевременно обнаружено, организовано их непосредственное сопровождение и слежение оружием», - добавил Рудской.

«На 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число полетов самолетов-разведчиков в Черноморском регионе», – сказал он на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.

При этом первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ уточнил, что непосредственно вблизи Крымского полуострова интенсивность воздушной разведки возросла на 61 процент.

«Только 4 сентября одновременно над Черным морем находилось пять разведывательных летательных аппаратов. Их минимальное приближение к российской границе составило 15 километров», – напомнил он.

Рудской уточнил, что над Черным морем действует не только разведывательная авиация НАТО, а еще и американские стратегические бомбардировщики.

«28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа. В ходе данных полетов американские самолеты приближались к российской границе на расстояние до 11 километров», - подчеркнул он.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице