18.09.2020 (17:23)

Более 100 учебных бронированных целей уничтожили десантники-танкисты Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ

В рамках подготовительного этапа к стратегическим командно-штабным учениям (СКШУ) «Кавказ-2020» подразделения отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения отработали действия по применению танковых подразделений в горно-лесистой местности и выполнили практические стрельбы из вооружения танка Т-72Б3 штатными боевыми снарядами по появляющимся и движущимся целям на различных расстояниях, а также из крупнокалиберного 12,7-мм зенитного пулмета «Корд» по воздушным целям.

Стрельба велась по целям, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и артиллерийское орудие на расстоянии до 2000 м.

Выполнение боевых задач для экипажей танков усложнялось с поступлением неожиданных вводных. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что потребовало от десантников мгновенной реакции и точности при стрельбе.

Также в ходе тренировки экипажи танков совершенствовали навыки ведения фланговой стрельбы в движении, что является одним из сложнейших элементов в действиях танковых подразделений.

Всего экипажи танков поразили более 100 бронированных и воздушных целей условного противника.

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