18.09.2020 (16:03)

Офицеры управления 15-й армии ВКС особого назначения успешно выполнили нормативы по тактической стрельбе из штатного оружия

В 15-й армии Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения (ОсН) прошли занятия по огневой подготовке с офицерами управления по выполнению учебных стрельб из пистолета Макарова.

Занятие проводилось на трех учебных местах, на которых офицеры изучали основы и правила стрельбы, материальную часть оружия, тренировались в решении огневых задач, отрабатывали практические действия с оружием и выполняли нормативы по стрельбе.

При выполнении учебных стрельб офицерам предстояло поразить тремя выстрелами мишень в виде грудной фигуры с расстояния 25 метров тремя выстрелами в пристрелочной серии, для калибровки своего личного оружия, и тремя выстрелами во второй серии, которая шла на зачёт. Оценку «отлично» получали стрелки, набравшие от 25 очков из 30.

Занятия были организованы в строгом соответствии с требованиями Курса стрельб из стрелкового оружия с соблюдением требований по обеспечению безопасности, сохранности оружия и боеприпасов.

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