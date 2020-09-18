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18.09.2020 (15:39)

Более 1000 занятий по вождению прошло в армейском корпусе Балтийского флота за летний период обучения

На полигонах Калининградской области в ходе подготовки экипажей в танковых, мотострелковых, ракетных, артиллерийских подразделениях армейского корпуса Балтийского флота особое внимание уделялось обучению экипажей и вождению боевых машин.

Всего с начала учебного года было проведено более 1000 занятий с практическим выполнением упражнений по вождению гусеничной и колесной техники.

Одним из этапов подготовки экипажей боевых машин было преодоление водной преграды. Такие препятствия являются одними из самых сложных для экипажей боевых машин.

Данные занятия проходили на полигоне Пугачево в Калининградской области на специально оборудованном вододроме.

Всего за летний период обучения свое мастерство повысили свыше 800 водителей и механиков-водителей армейского корпуса Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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