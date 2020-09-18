18.09.2020 (15:39)
Более 1000 занятий по вождению прошло в армейском корпусе Балтийского флота за летний период обучения
На полигонах Калининградской области в ходе подготовки экипажей в танковых, мотострелковых, ракетных, артиллерийских подразделениях армейского корпуса Балтийского флота особое внимание уделялось обучению экипажей и вождению боевых машин.
Всего с начала учебного года было проведено более 1000 занятий с практическим выполнением упражнений по вождению гусеничной и колесной техники.
Одним из этапов подготовки экипажей боевых машин было преодоление водной преграды. Такие препятствия являются одними из самых сложных для экипажей боевых машин.
Данные занятия проходили на полигоне Пугачево в Калининградской области на специально оборудованном вододроме.
Всего за летний период обучения свое мастерство повысили свыше 800 водителей и механиков-водителей армейского корпуса Балтийского флота.