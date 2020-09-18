18.09.2020 (15:34)

В подразделении морского спецназа Балтийского флота проведены тренировки личного состава на учебно-тренировочном комплексе

Военнослужащие отряда ПДСС Балтийской военно-морской базы провели ряд тренировок на многофункциональном учебно-тренировочном комплексе (МФУТК).

Комплекс включает в себя скалодром, штурмовую стенку, макет надводного борта и вертолётный тренажер беспарашютного десантирования, а также тренажер для выхода из торпедных аппаратов и подводной стрельбы боевых пловцов.

Учебно-тренировочный комплекс позволяет отрабатывать основные навыки бойцов специальных подразделений флота и повышает психологическую устойчивость во время выполнения тренировок по выходу из торпедных аппаратов и плаванию с помощью подводных средствах движения под водой в разных условиях. Кроме того, на базе УТК можно проводить тренировки с несколькими группами одновременно, что позволяет экономить время моторесурс штатных плавсредств и другого специального оборудования.

Учебно-тренировочный комплекс предназначен для проведения профессиональной водолазной, огневой, десантной, горной, противопиратской и специальной подготовки военнослужащих Балтийского флота. Военнослужащие отработали на нем задачи как поодиночке, так и в составе групп.

Всего в тренировках приняли участие более 30 военнослужащих противодиверсионного отряда главной базы Балтийского флота.

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