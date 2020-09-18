18.09.2020 (15:21)

Учение с участием более 6 тыс. артиллеристов завершилось в четырех регионах РФ

Учение с участием более 6 тыс. военнослужащих артиллерийских соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) завершилось на полигонах в Республике Тыва, Челябинской, Кемеровской и Оренбургской областей. Учение проводилось с начала месяца.

В ходе практических действий с боевой стрельбой артиллеристы ЦВО отработали способы огневой поддержки, основанные на опыте ведения боевых действии в вооруженных конфликтах современности: контрбатарейную борьбу, огневые коридоры, прочески и перекаты. Также на учении артиллеристы выполнили комплекс задач в наступлении, обеспечение прикрытия маневра танковых и мотострелковых частей в обороне с применением беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и комплексов артиллерийской разведки «Аистенок», «Зоопарк-1М». Экипажи артиллерийской разведки и беспилотной авиации выполнили задачи разведки, уточнения и корректировки целей.

Всего в учении было задействовано свыше 1,5 тыс. единиц вооружения и военной специальной техники в том числе 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», расчеты реактивных систем залпового огня 9П140 «Ураган» и БМ-21 «Град» и самоходных гаубиц 2С3 «Акация».

Центральный военный округа дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В округ входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база в Таджикистане, база Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.

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