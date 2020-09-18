18.09.2020 (15:18)

На учении в Челябинской области экипажи Су-24МР и Су-34 учились обнаруживать и уничтожать скрытые объекты противника

Экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР и истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа (ЦВО) обнаружили и уничтожили скрытые объекты условного противника в ходе летно-тактического учения, завершившегося в Челябинской области.

В ходе учения самолеты-разведчики Су-24МР вылетели с аэродрома Шагол в Челябинской области для обнаружения командных пунктов, техники и живой силы «противника». Выполняя маневры на высоте 400 метров и скорости около 1000 километров в час, с помощью бортового радиолокационного оборудования и средств фотофиксации экипажи вскрыли районы дислокации сил условного противника и передали координаты на пункт управления. Для уничтожения командных пунктов, техники и живой силы противника были направлены истребители-бомбардировщики Су-34. Преодолев около 300 километров экипажи истребителей-бомбардировщиков применили авиационный комплекс радиоэлектронного противодействия «Хибины», который «ослепил» средства противовоздушной обороны условного противника, скрыл действия авиации и позволил беспрепятственно нанести ракетно-бомбовый удар по наземным целям.

В летно-тактическом учении было задействовано 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР, около 30 единиц наземной техники, более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

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