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18.09.2020 (15:16)

Подразделение антитеррора горного мотострелкового соединения, дислоцированного в Туве, предотвратили нападение условного НВФ на военные объекты

Военнослужащие подразделения антитеррора горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Туве, отразили нападение условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) и предотвратили захват военных объектов.

По замыслу учения, условный противник предпринял попытки проникновения на территорию военных объектов с двух направлений для захвата оружия и боеприпасов. Группы антитеррора были подняты по тревоге и выдвинулись в район проникновения условных боевиков.  Под прикрытием бронеавтомобилей «Тигр» военнослужащие осуществили блокирование и уничтожение условного НВФ, захватив командира бандгруппы. 

В рамках учения подразделения антитеррора вместе с пожарными командами соединения отработали вопросы совместных действий при возможном возникновении взрыва и пожара на территории воинской части, в составе групп антитеррора произвели эвакуацию условно раненых военнослужащих, а также произвели инженерную разведку местности на предмет наличия взрывных устройств.

Для создания реальной обстановки в учении использовались средства имитации дыма, холостые боеприпасы и взрывпакеты.

В мероприятиях было задействовано более 300 военнослужащих и около 20 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Антитеррор
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