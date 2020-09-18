18.09.2020 (15:12)

В Оренбуржье общевойсковая армия ЦВО провела учение по маневренной обороне

В Оренбургской области прошло двустороннее учение воинских частей и соединений 2-й общевойсковой армии под руководством её командующего генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина. В нем было задействовано около 1,8 тыс. военнослужащих и свыше 400 единиц техники.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне. Их особенностью стало применение армией маневренной обороны в условиях применения противником в наступлении высокоточного оружия. Замысел учения был построен на опыте современных локальных конфликтов. Военнослужащие отработали новые методы и подходы к выполнению задач в условиях многосферного воздействия условного противника на систему управления войсками. С целью противодействия высокоточному оружию условного врага были созданы разведывательно-ударные и рейдово-штурмовые группы. Для борьбы с ударными беспилотниками и для защиты войск от крылатых ракет активно применялись средства разведки, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Ход практических действий и работу командного пункта и пунктов управлений 2-й общевойсковой армии во время учения проинспектировал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

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