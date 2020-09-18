18.09.2020 (14:58)

После выполнения миротворческой миссии в Сирии подразделения военной полиции ЮВО были торжественно встречены в Ингушетии

В Ингушетии в станице Троицкая прошли торжественные мероприятия, посвященные встрече подразделений военной полиции 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), прибывших из Сирии после выполнения миротворческой миссии.

Домой вернулись 270 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на военный аэродром в Северной Осетии.

На родной земле прибывших военнослужащих встретили представители Главного управления военной полиции Минобороны РФ, командования 58-й общевойсковой армии ЮВО, администрации республики, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.

Руководство военной полиции поблагодарило личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленный в Сирии. Батальон военной полиции обеспечивал безопасность при проведении гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии. Военнослужащие батальона в полном объеме выполнили поставленные задачи и вернулись на родину без потерь.

По итогам выполнения задач в САР личному составу батальона вручили ведомственные и государственные награды.

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