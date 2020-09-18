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18.09.2020 (14:45)

Вертолетчики провели первый облет новейшего Ми-28УБ, поступившего в полк армейской авиации ЮВО на Кубани

Вертолетчики армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) успешно завершили первый контрольный облет новейшего учебно-боевого вертолета Ми-28УБ, поступившего в полк армейской авиации ЮВО на Кубани.

Перед началом контрольных полетов с летчиками были проведены подготовительные теоретические занятия, они сдали зачеты по знанию требований безопасности и управлению военной авиационной техникой в различных условиях.

В ходе облета экипажи ЮВО отработали взлеты, посадки и полеты на высотах до 1000 м, проверили пилотажные и маневренные характеристики техники на различных скоростях, а также работу систем и механизмов вертолетов при нагрузках и перегрузках.

На следующем этапе подготовки экипажи новейших вертолетов приступят к выполнению учебных огневых задач на полигонах боевой подготовки на Кубани.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Вертолеты , Южный военный округ
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