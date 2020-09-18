18.09.2020 (14:40)

Боевые расчеты соединения противовоздушной обороны Балтийского флота готовятся к выполнению боевых стрельб

Боевые расчеты зенитно-ракетного полка соединения противовоздушной обороны Балтийского флота убывают для проведения боевых стрельб на полигон Ашулук в Астраханской области.

На полигоне военнослужащим предстоит произвести стрельбу из комплексов С-400 по высотным, низколетящим, маневрирующим, неземным и баллистическим мишеням, обозначающим истребители, крылатые ракеты и другое вооружение условного противника.

В рамках учений специалисты отработают маскировку своих позиций, а также боевое применение зенитных управляемых ракет в дневное и ночное время по десяти целям одновременно.

Боевые стрельбы будут проводиться как со специально-оборудованных боевых позиций, так и в ходе проведения маршей в новые позиционные районы. При этом особое внимание будет уделено моделированию реальных боевых условий с применением условным противником средств воздушно-космического нападения.

В общей сложности, в тактическом учении с боевой стрельбой примут участие свыше 200 военнослужащих, будет задействовано около 30 единиц специальной военной техники и вооружения.

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