18.09.2020 (14:37)

В Армении повара ЮВО обеспечили хлебом и горячей пищей около 1,5 тыс. военнослужащих в ходе двустороннего БТУ

Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) военной базы Южного военного округа (ЮВО) в рамках двустороннего батальонного тактического учения (БТУ) обеспечили военнослужащих России и Армении свежим хлебом и горячей пищей на полигоне Алагяз.

В ходе учения военные повара и пекари совершили марш в район выполнения боевых задач. Там развернули полевые кухни КП-130 и ПАК-200, хлебопекарные печи ПХП-0,4 и обеспечили военнослужащих ЮВО и Минобороны Армении горячей пищей, состоящей из разнообразных закусок, первых и вторых блюд, а также свежим хлебом.

Кроме того, военнослужащие МТО ЮВО отработали действия по тактической, огневой, специальной подготовке и вождению военной техники в сложных горных условиях местности.

В двустороннем батальонном тактическом учении приняли участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.

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