18.09.2020 (14:32)

Выставка об истории военного сотрудничества России и Вьетнама открылась в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге

Выставка об истории российско-вьетнамского военного сотрудничества начала работу в Центральном военно-морском музее имени Императора Петра Великого. В экспозиции, в создании которой наряду со специалистами ЦВММ участвовали представители комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и художественно-документального проекта «Моя война», можно увидеть документы и иные исторические свидетельства советско-вьетнамского сотрудничеств, модели кораблей, живописные полотна, а также вьетнамские боевые трофеи времен американской агрессии.

В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель главы дипмиссии Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации госпожа Нгуен Куинь Май, представитель Главного командования ВМФ контр-адмирал Владимир Земсков, заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов, председатель Санкт-Петербургского, официальные лица, сотрудники и гости музея.

Директор Центрального военно-морского музея имени Императора Петра Великого Руслан Нехай, приветствуя участников церемонии в стенах ЦВММ, подчеркнул особую значимость для музея открытия выставки в год 70-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Вьетнамом.

«Выставка займет свое достойное место среди многочисленных мероприятиях, посвященных юбилею дипотношений наших стран и будет интересна петербуржцам и гостям города, открывая еще одну страницу сотрудничества России и Вьетнама», – сказал Руслан Нехай.

Госпожа Нгуен Куинь Май поблагодарила всех участников организации выставочного проекта за создание интересной экспозиции и выразила твердую уверенность, что никакие вызовы сегодняшнего дня не смогут поколебать сотрудничество Вьетнама и России, основы которого были заложены 70 лет назад и успешно продолжены в последующие годы.

О традициях сотрудничества наших стран, которое уже многое годы носит стратегический, дружественный и долговременный характер рассказал в ходе церемонии открытия выставки заместитель главнокомандующего военно-морским флотом России контр-адмирал Владимир Земсков, отметив, что оно успешно развивается и сегодня.

Свидетельством этого стали слова заместителя председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслава Калганова, сказавшего, что в Санкт-Петербурге уделяется особое внимание всеобъемлющему стратегическому партнерству с Вьетнамом, налаживание которого является одним из приоритетов работы властей города.

Открытие выставки «Камрань. Военное сотрудничество России и Вьетнама» стало также хорошим поводом для пополнения коллекций Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. В ходе церемонии участник художественно-документального проекта «Моя война» Виктор Эль-Сафали передал в дар музею живописное полотно «Порт Камрань», а второй начальник политического отдела 17 оперативной эскадры военно-морской базы Камрань конетр-адмирал в отставке Олег Алексеевич подарил музею по поручению Клуба адмиралов ВМФ книгу, повествующую о моряках, служивших в Камрани.

После завершения церемонии открытия ее гости и участники были приглашены на экскурсию по новой временной выставке, которую провел ее куратор, научный сотрудник ЦВММ Виктор Чириков.

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