18.09.2020 (13:29)

В Театре Армии состоится премьерный показ спектакля «Леди на день» в постановке режиссера Дмитрия Астрахана

Анни доживает свой век, торгуя яблоками на улицах Бруклина. Все местные жители знают ее как добрую и отзывчивую женщину. Им и невдомек, что когда-то эта нищая торговка яблоками, уличная пьянчужка принадлежала к высшему обществу, была замужем за аристократом и родила дочь Луизу.

Луиза выросла в Европе, отец воспитал ее как леди, она выходит замуж за отпрыска старинного испанского рода, и они с женихом и его отцом, графом Ромеро, собираются приехать в Нью-Йорк и встретиться с Анни, которая, по их мнению - великосветская дама! С этой тревожной вести и начинаются приключения Анни и ее друзей, которые умудряются провернуть немыслимую, грандиозную, фантастическую аферу во имя любви и счастья матери и дочери!

«Мне нравится эта пьеса, — говорит режиссер спектакля «Леди на день» Дмитрий Астрахан, — она современная и при этом остается вне возвраста, времени и социальных категорий. Она поднимает вечные вопросы, которые волнуют абсолютно каждого из нас. Это одновременно веселое и мудрое, трогательное и пронзительное зрелище, соединяющее историю интриг и перевоплощений».

Для Театра Армии спектакль «Леди на день» – это первый инвестиционный проект. Помимо актеров труппы, в нем принимают участие приглашенные артисты, знакомые зрителю как по театральным постановкам, так

и по телеэкрану – Михаил Полицеймако, Екатерина Стриженова, Анастасия Стоцкая, Александра Никифорова, Анатолий Руденко.

Рассказывает директор Театра Армии Иван Чурсин: «Мы задумали сделать нечто особенное, что привлечет к нам с одной стороны, внимание нового молодого зрителя, а с другой – порадует постоянных почитателей. Для нашего театра и работа с инвесторами, и приглашение других артистов в постановки – это новый опыт, но я надеюсь, что он будет успешным, и мы сможем его использовать в дальнейшей работе».

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