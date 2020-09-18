18.09.2020 (14:26)

В Таджикистане завершилось тактическое учение мотострелков российской военной базы

В горах Таджикистана завершилось двустороннее тактическое учение с привлечением 1 тыс. мотострелков российской военной базы.

В ходе учения военнослужащие отработали действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке средств войсковой противовоздушной обороны и армейской авиации. Экипажи боевых машин выполнили зачетные упражнения в дневное и ночное время суток по вождению автомобильной и бронетанковой техники, с военнослужащими состоялись боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин, танков, артиллерийских орудий. Мониторинг действий подразделений в ходе маневров и ведения огневого поражения сил и средств условного противника в горах осуществляли расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан -10».

В тактическом учении, которое состоялось сразу на двух полигонах Ляур и Самбули, было задействовано более 150 единиц вооружения и военной техники: боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72, реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», самоходные артиллерийские гаубицы «Акация» и «Гвоздика».

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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