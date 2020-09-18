Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.09.2020 (14:23)

Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Саратовской области

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» Центрального военного округа (ЦВО) сегодня заступили на боевое дежурство в Саратовской области.

Накануне расчеты вернулись с учений в Астраханской области, где были проведены боевые пуски ракет. Там военнослужащие создали эшелонированную оборону, выполнили захват и уничтожение условных самолетов тактической и стратегической авиации, которые пытались нарушить воздушное пространство. по итогам учения расчеты получили отличные оценки.

ЗРС С-400 «Триумф» предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
ЗРС С-300 уничтожили низколетящие цели на учении в Самарской области
Связисты авиационного объединения ЦВО организовали электронный обмен данными между командными пунктами на Урале
Сводный отряд Минобороны демонтировал более 300 аварийных строений в пострадавших от паводка районах Иркутской области
Экипажи Ми-8МТВ5 российской военной базы выполнили учебные посадки на неподготовленные высокогорные площадки в Киргизии

Метки:
Центральный военный округ , Боевое дежурство
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false