18.09.2020 (14:23)

Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Саратовской области

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» Центрального военного округа (ЦВО) сегодня заступили на боевое дежурство в Саратовской области.

Накануне расчеты вернулись с учений в Астраханской области, где были проведены боевые пуски ракет. Там военнослужащие создали эшелонированную оборону, выполнили захват и уничтожение условных самолетов тактической и стратегической авиации, которые пытались нарушить воздушное пространство. по итогам учения расчеты получили отличные оценки.

ЗРС С-400 «Триумф» предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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