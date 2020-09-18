18.09.2020 (12:13)

Артиллеристы ЦВО на учениях в Сибири нанесли огневой удар по условному противнику из реактивного и ствольного вооружения

Военнослужащие артиллерийского соединения ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области, в рамках тактико-специального учения, проходящего на полигоне Юргинский, нанесли мощный огневой удар из реактивного и ствольного вооружения по условному противнику.

По замыслу учения, артиллеристам необходимо было сорвать наступление противника, уничтожив его живую силу, огневые средства и технику в исходных районах, а также на маршрутах выдвижения и рубежах развертывания. Для нанесения максимального поражения «врагу» военнослужащие соединения были объединены в артиллерийскую группировку под одним командованием. Артиллерийские расчеты совершили марш на штатной технике в район выполнения учебно-боевых задач, заняли огневые позиции и произвели стрельбу по целям. Огонь велся из самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка», 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», «Ураган». Контроль поражения целей фиксировал БпЛА «Орлан-10».

В учениях было задействовано более 1000 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.

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