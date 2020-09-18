18.09.2020 (11:53)

На учении «Славянское братство-2020» российский и белорусский спецназ освободил заложников от условных террористов

В рамках совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство-2020» личный состав подразделения специального назначения отдельного разведывательного батальона Псковского гвардейского соединения ВДВ и подразделения специального назначения сил специальных операций Республики Беларусь, входящие в состав многонациональной тактической группировки, входе совместных практических действий отработали учебные задачи по освобождению заложников и овладению зданием, которое удерживали условные террористы.

При выполнении учебных задач российские и белорусские военнослужащие действовали совместно на участке полигона с имитацией реальной обстановки.

В ходе операции по выполнению учебной задачи, российский и белорусский спецназ на трех бронеавтомобилях «Рысь» выдвинулась к зданию с заложниками, удерживаемыми условными террористами.

Уничтожив условного противника в здании, спец группа приступила к поиску и задержанию условных террористов на прилегающей территории, выдвигаясь боевыми тройками.

Российскими и белорусскими военнослужащими также были отработаны вопросы безопасной эвакуации раненого и оказания ему первой медицинской помощи непосредственно в районе выполнения задач.

Справочно:

С 14 сентября с.г. на полигоне Брестский в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство-2020».

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

В ходе учения белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Также пройдут дни национальной культуры и спортивные соревнования.

Учения «Славянское братство» регулярно проводятся с 2015 года.

Первое совместное тактическое учение десантников «Славянское братство» состоялось в 2015 году на полигоне Раевский Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае.

В 2016 и 2019 годах учение проходило на полигонах Орешац и Пескови в Республике Сербия, в 2017 году на полигоне Брестский в Республике Беларусь, в 2018 году учение снова прошло на полигоне Раевский Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае. В 2020 году учение принимает белорусская сторона.

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран.

От Российской Федерации в учении принимали участие десантники Новороссийского (горного) и Псковского гвардейских десантно-штурмовых соединений, от ССО Республики Беларусь – подразделения отдельных гвардейских десантно-штурмовых соединений из Витебска и Бреста.

В этом году учение пройдет в двухстороннем формате, в составе Сил специальных операций Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

В 2020 году в учении примет участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

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