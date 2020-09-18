18.09.2020 (11:14)

Экипажи противолодочных самолетов СФ выполнили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана

Вчера два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.

Продолжительность полетного задания составила более 11 часов, а протяжённость маршрута – около 10 тысяч километров.

В ближней зоне самолеты Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.

В этот же день противолодочный самолёт Северного флота Ил-38 в рамках организации межфлотского взаимодействия выполнил плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Полёт продолжался около 8 часов.

В ходе полетов летчики отработали навыки пилотирования над безориентирной местностью и слаженность действий экипажей в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

На отдельных этапах маршрута полетов российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.

Полеты выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

По выполнении полётного задания лётчики Северного флота вернулись на аэродромы базирования.

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