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18.09.2020 (10:30)

Тактику ведения общевойскового боя изучают военнослужащие- женщины на полигоне Князе-Волконский под Хабаровском

Новые приемы ведения общевойскового боя осваивают женщины - военнослужащие по контракту в ходе сбора по интенсивной общевойсковой подготовке на полигоне Князе-Волконский под Хабаровском.

На курсах выживания в учебном центре Восточного военного округа военнослужащие-женщины, преодолевая огненно-штурмовую полосу, выбирают оптимальные способы преодоления препятствий в условиях, максимально приближенных к боевым.

На занятиях по огневой подготовке женщины–военнослужащие осваивают навыки стрельбы с колена, лёжа, стоя и на ходу в дневное и ночное время, из окопов и укрытий с разных видов огнестрельного оружия, а также метание наступательных, оборонительных и противотанковых гранат.

Кроме того, каждая обучаемая проходит курс оказания первой помощи на занятиях по медицинской подготовке.

С начала года в Восточном военном округе сборы по программе интенсивной общевойсковой подготовки прошли уже более 1500 человек. Сборы с военнослужащими по контракту проходят в Хабаровске, Чите и Владивостоке.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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