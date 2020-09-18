18.09.2020 (10:24)

На Черноморском флоте прошло учение по прикрытию пункта базирования кораблей от ракетного удара условного противника

Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) провели тренировку по прикрытию пункта базирования от массированного ракетного и бомбового удара условного противника.

Тренировка проведена в соответствии с планом боевой подготовки в рамках учения по противовоздушной обороне (ПВО) пункта базирования сил флота.

По замыслу учения, взаимодействующие с флотом силы ПВО Южного военного округа получили разведданные по взлёту группы самолётов условного противника в направлении Крымского полуострова.

Средства ПВО на кораблях флота были приведены в полную боевую готовность, на все посты ПВО был передан сигнал о приближении авиагруппы условного противника.

В ходе тренировки расчёты ПВО кораблей взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника ракетными и артиллерийскими комплексами, предназначенными для противовоздушной обороны.

Цели были условно поражены электронным способом до совершения захода самолётов на боевой курс и применения ими ракетного и бомбового вооружения.

В учении приняли участие более 10 кораблей Черноморского флота, в том числе гвардейский ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

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