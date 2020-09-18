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18.09.2020 (10:01)

Главком ВМФ России открыл выставку, посвященную 105-летию со дня завершения арктической экспедиции на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач»

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов   открыл уникальную выставку, которая начала работу в Адмиралтействе и посвящена 105-летию со дня завершения гидрографической экспедиции Северного ледовитого океана на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач». Открытие выставки было приурочено к конференции по данной теме.

Экспозиция, подготовленная совместно с Центральной военно-морской библиотекой (ЦВМБ), рассказывает об истории покорения и открытия русскими исследователями Арктики. Русские люди селились на побережье и совершали плавания по Северному Ледовитому океану, занимаясь охотным и пушным промыслом, ловлей рыбы, добычей моржей, тюленей, открывая новые острова задолго до иностранных путешественников. На выставке представлено уникальное издание, рассказывающее об этом этапе освоения Арктики - книга  Gerard di Vera. «Tre navigationi fatte dagli Olandesi, e Zelandesi al settentrione nella Norvegia, Moskovia…» – Venetia, 1599. Автор Херрит де Вейер, участник арктических плаваний Виллема Баренца, 1594-1597 гг. День за днем описаны в дневниках Де Вейера попытки мореплавателей пройти до Китая по Северному Ледовитому океану. Повествует автор и о необыкновенных приключениях моряков парусного судна, о встречах с поморами. Представлены на выставке и редкие книги о первых русских путешественниках-первооткрывателях новых земель: Берх, В. Плавания купца Шалаурова и  путешествие лейтенанта Синда по Ледовитому морю ...- [1820].; Беринг, В. Краткая реляция о Сибирской экспедиции флота капитана Беринга- 1824. (Книга представляет собой отчет об экспедиции 1725 года.); Лазарев, А. Плавание брига «Новая Земля» под начальством флота лейтенанта А. Лазарева в 1819 году и др.

Русских и зарубежных исследователей и путешественников всегда интересовала возможность морского прохода с востока на запад вдоль северных берегов Сибири. Решила эту географическую задачу Гидрографическая экспедиция 1910-1915 гг. под руководством Б. Вилькицкого на ледокольных судах «Таймыр» и «Вайгач». В 1913 г. экспедиция совершила последнее самое крупное в северном полушарии географическое открытие – был открыт архипелаг Северная Земля. Кроме того, были обнаружены ранее неизвестные острова – Старокадомского, Малый Таймыр и множество более мелких. Труднейший поход 1914 г. завершился тяжелой зимовкой у западных берегов п-ва Таймыр, однако в сентябре 1915 г. суда прибыли в Архангельск. Было впервые совершено плавание с востока на запад (из Владивостока в Архангельск) с одной зимовкой по Северному морскому пути.  На выставке представлены воспоминания многих участников плавания: Б. Вилькицкого, П. Новопашенного, Н. Евгенова, Л. Старокадомского, Э. Арнгольда и др., а также статьи об экспедиции в периодических изданиях тех лет.

Справочно:

Ранее в Санкт-Петербурге, в здании Адмиралтейства под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменов была проведена конференция, посвященная   105-летию со дня завершения гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач». В конференции приняли участие вице-президент Русского географического общества Кирилл Чистяков, директор Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Сергей Чечулин, Советник генерального директора АО «РЭП Холдинг» Геннадий Маркелов,  Начальник Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитан 1 ранга  Константин Сперанский,  начальник управления  штаба Северного флота полковник Сергей Чуркин, директор  Арктического и антарктического научно-исследовательского института АлександрМакаров, начальник   высокоширотной арктической экспедиции Владимир Соколов, директор АНО «Арктический просветительский цент» Андрей Бертош, потомки и родственники известного исследователя Арктики контр-адмирала Б. А. Вилькицкого  - Татьяна Борисова, Павел Тихомиров, Ирина, Анастасия и Юлия Тихомировы, представители Центра Русского географического общества при  Главном командовании ВМФ России,  представители Главного командования ВМФ,  Военного учебно-научного центра  ВУНЦ ВМФ, курсанты военно-морских учебных заведений, епископ Нарьян-Марский и Мезенский, руководитель Патриаршего проекта «Русская Арктика» Иаков.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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