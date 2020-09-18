18.09.2020 (10:20)
Военнослужащие берегового ракетно-артиллерийского соединения ЧФ отразили нападение условных диверсантов на полевой лагерь
Военнослужащие берегового ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) отразили нападение диверсантов условного противника на полевой лагерь в ночное время суток.
Учение было проведено в рамках полевого выхода подразделений на полигоне Железный рог в Краснодарском крае.
В ходе учебного мероприятия расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и артиллерийских комплексов «Берег» совершили марши на полигон боевой подготовки и развернули полевой лагерь с оборудованием мест стоянки техники и позиций пусковых ракетных установок и артиллерийских орудий.
По замыслу учения, группа условных диверсантов совершила попытку нападения на полевой лагерь в ночное время, однако дежурная смена при поддержке дежурного противодиверсионного подразделения умелыми и слаженными действиями отразили нападение и уничтожили диверсантов.
Учение по отражению нападения условных диверсантов было проведено в тёмное время суток с использованием холостых боеприпасов и дымовых шашек. Средства имитации стрельбы и взрывов были задействованы для подготовки военнослужащих к действиям по предназначению в реальных условиях современного боя.
Также в ходе полевых занятий на полигоне военнослужащие отработали нормативы по смене огневых позиций ракетных и артиллерийских комплексов, их инженерному оборудованию и маскировке.
Всего в учебных мероприятиях на полигоне принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано порядка 60 единиц боевой и специальной техники.