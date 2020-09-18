Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.09.2020 (10:16)

На учении в Астраханской области медики ЮВО развернули полевой госпиталь

Военнослужащие 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) развернули полевой госпиталь и полевой пункт управления медицинским обеспечением на учении в Астраханской области на полигоне Ашулук.

После развертывания модулей госпиталя военнослужащие медицинского батальона выполнили их маскировку. По плану учения военные медики провели сортировку условно раненых военнослужащих, их госпитализацию и оказание терапевтической помощи в полевых условиях.

Развернутый полевой госпиталь предназначен для оказания всего спектра медицинской помощи от первичного приема до проведения мероприятий реанимации и оперативного вмешательства. В сутки подобный госпиталь, оснащенный аппаратами ультразвукового исследования, рентгенографии и стоматологическим кабинетом способен оказать помощь до 500 человек.

Всего на учение привлечено около 4 тыс. военнослужащих объединения ЮВО, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники, в том числе РСЗО «Ураган» и «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

Учение проходит под руководством командующего 49-й общевойсковой армией ЮВО генерал-майора Якова Резанцева.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Артисты ансамбля песни и пляски Южного военного округа выступили перед военнослужащими Народно-освободительной армии Китая на полигоне «Капустин Яр»
В горах Южной Осетии подразделения ЮВО провели учение по стрельбе и управлению огнём артиллерии
В Армении подразделения РЭБ российской военной базы провели маскировку ВВСТ в рамках БТУ
Специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО нарушили систему управления условного противника в ходе учений в Южной Осетии

Метки:
Южный военный округ , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false