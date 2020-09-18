18.09.2020 (10:13)
Саперы ЮВО в горах Карачаево-Черкесии провели учение по управлению минными заграждениями
На одной из вершин Кавказского хребта в Карачаево-Черкесии саперы горного соединения ЮВО провели специальное учение по установке минных заграждений и управлению ими.
Инженеры осуществили подрыв взрывоопасных предметов огневым и электрическим способами и провели разведку местности.
Особое внимание в ходе учения было уделено обнаружению взрывоопасных предметов в скальной породе с помощью новейшего бесконтактного миноискателя «Коршун», возможности которого позволяют обнаруживать взрывные устройства на дальности до тридцати метров в грунте, в снегу, в различных конструкциях и за преградами.
Всего к учению было привлечено более 200 саперов ЮВО, задействовано около 10 единиц специальной военной техники.
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