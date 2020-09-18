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18.09.2020 (10:10)

Медики 58-й армии ЮВО провели поиск и эвакуацию с поля боя условно раненых военнослужащих

Медики 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе тактико-специального учения отработали действия по поиску и эвакуации условно раненых военнослужащих с применением комплекса разведки, управления и связи «Стрелец» на полигоне в Астраханской области.

Военные медики выполнили поиск и эвакуацию  военнослужащих мотострелковых подразделений из условно пострадавших и горящих бронеобъектов. Раненому солдату для вызова помощи достаточно было нажать всего несколько кнопок на планшете индивидуального комплекса, после чего координаты его местонахождения появятся на компьютере командира медицинского подразделения, который сможет сразу направить в данное место эвакуационную группу.

Всего в учебных мероприятиях приняло участие около 150 военных медиков, задействовали более 30 специальных медицинских машин на базе бронетранспортера БТР-80 и автомобиля УАЗ.

Справочно:

КРУС «Стрелец» – это персональный компьютер с периферией, распределенной по разгрузочному жилету бойца. Комплекс позволяет более оперативно решать задачи по обнаружению раненого военнослужащего на поле боя, дистанционному оказанию консультативной помощи фельдшеру подразделения, организации управления в бою медицинскими подразделениями.

В состав индивидуального КРУСа военнослужащего входят: персональный компьютер командира, радиостанция спутниковой связи, УКВ-радиостанция, дальномерно-угломерный прибор, портативная радиолокационная станция ближней разведки «Фара-ВР», унифицированная аппаратура передачи данных, система индивидуальной и групповой навигации, способная работать в ГЛОНАСС и GPS.?

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Медицина
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