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18.09.2020 (10:06)

Снайперы и разведчики России и Армении отработали новые способы боя в ходе двустороннего БТУ на полигоне Алагяз

Снайперы и разведчики Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении в рамках двустороннего батальонного тактического учения отработали новые способы ведения тактических действий.

На полигоне Алагяз снайперы двух стран действовали в одиночку, парами, группами, а также в составе разведывательно-диверсионных групп, выполняющих задачи в обороне и наступлении в дневное и ночное время суток.

Группы снайперов, действующие в составе разведывательного дозора, выполнили маневры по обману условного противника на маршруте прохождения ночной колонны. Военнослужащие ЮВО и Армении выполнили скрытную стрельбу из укрытий по условным целям со сменой огневых позиций.

На отдельном участке горно-лесистой местности снайперы с заранее подготовленных лежек уничтожили живую силу и легкобронированную технику условного противника, после чего эвакуировались в район сбора.

В двустороннем батальонном тактическом учении приняли участие около тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 300 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Снайперы
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