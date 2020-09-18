18.09.2020 (09:42)

Военные летчики России и Армении уничтожили колонну бронетехники условного противника

Боевые летчики авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении в рамках двустороннего летного тактического учения уничтожили колонну бронетехники условного противника.

По замыслу летно-тактического учения летчики выполнили перелет на полигон Алагяз в одиночном порядке, парами и в составе звеньев на предельно малой высоте до 15 м. В ходе проведения визуальной разведки местности, экипажи десантно-штурмовых Ми-8МТВ и ударных вертолетов Ми-24П обнаружили и уничтожили механизированную колонну условного противника.

В ходе ЛТУ экипажи вертолетов двух стран совместно отработали элементы ведения воздушного боя на малых высотах и ухода от средств поражения условного противника.

Двустороннее летно-тактическое учение проводится совместно с мотострелковыми подразделениями военной базы ЮВО и Минобороны Армении. В нем принимают участие более тысячи военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной, специальной техники, в том числе оперативно-тактическая и армейская авиация двух стран.

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