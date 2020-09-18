18.09.2020 (08:38)

ЗРС С-300 уничтожили низколетящие цели на учении в Самарской области

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 Центрального военного округа, дислоцированные в Самарской области, в рамках учения противовоздушной обороны уничтожили низколетящие цели условного противника.

По замыслу учения стоящие на боевом дежурстве в новом позиционном районе расчеты ЗРС С-300 обнаружили низколетящие цели условного противника, роль которых выполняли многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. Зенитчики отработали захват низколетящей цели на расстоянии около 300 км, сопровождение и выполнили уничтожение условного противника электронными пусками.

Как ранее сообщалось в Красноярском крае и в Самарской области проходят учения подразделений противовоздушной обороны 14 Армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Задействовано более 300 человек личного состава и около 100 единиц техники. Завершатся учения 18 сентября

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